Antypolski terror propagandowy

Przed ponadćwierćwieczem Stanisław Krajewski – prominentny przedstawiciel społeczności żydowskiej w Polsce (prawnuk jednego z czołowych działaczy Komunistycznej Partii Polski) – wymyślił rzecz następującą: oto dyskusja na temat „polskiego antysemityzmu” przechodzi przez kolejne rundy. I opublikował na ten temat artykuł pt. „Postawy i zachowania wobec Żydów w czasie wojny. Publiczna dyskusja rozpoczęła się” (Stanisław Krajewski, Attitudes and Behavior Toward Jews During the War. A Public Debate Begins, „The American Jewish Committee’s Report from POLAND”, maj 1994).