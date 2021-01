Górniak o szczepionkach: Nie będę królikiem doświadczalnym

Edyta Górniak to znana "koronasceptyczka". Piosenkarka deklaruje, że nie podda się szczepieniom przeciw COVID-19. Co i rusz organizuje transmisje na Instagramie, podczas których przedstawia swój punkt widzenia.

– Ja osobiście wolę powierzyć swoje życie w ręce nieomylnego Boga niż w ręce omylnego człowieka. Bóg nie zrobi nam krzywdy, a człowiek nawet, gdyby miał dobre intencje, może się pomylić – zaznacza Edyta Górniak.

– Ja nie będę chciała być obiektem doświadczenia, które może pokazać, że niesłusznie zaufałam. Nikt mnie wtedy nie przeprosi. Odpowiadam za siebie, za swoje życie. Decyzja zależy od was, czy zgodzicie się poddać temu doświadczeniu – wskazuje, odnosząc się do narodowego programu szczepień. I dodaje: – Nawet gdyby ten zastrzyk miałby pomóc ludziom, to jest nazbyt wiele kontrowersji wokół tego, opinii lekarzy i naukowców. Z powodu tego, że te opinie nie są zbieżne, nie zgodzę się być królikiem doświadczalnym.

Wokalistka przedstawiła też swoje zalecenia, co do tego, jak postępować w tym niełatwym dla ludzkości czasie: – Nie przywiązywać się do żadnej sytuacji, do myśli, że cokolwiek jest na zawsze. (...) Trzymanie się czegoś kurczowo na zawsze nie jest filozofią życia. Stałość nie istnieje. Oderwijcie się od tego przyzwyczajenia, oduczcie umysł, umysł przywiązany do planu 3D, czyli do życia w materii bez duchowości.

