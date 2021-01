30 mln szczepionek dla Niemców poza UE. Muller: Element solidarności jest niezwykle ważny

– Zwiększenie liczby szczepień zależy od dostaw szczepionek. Logistycznie jesteśmy teraz przygotowani do o wiele większej liczby szczepień, natomiast zadeklarowane przez producentów szczepionki, to porcja pozwalająca na zaszczepienie 3 mln osób do końca marca – mówił w TVP o zarzutach zbyt wolnego tempa szczepień Piotr Muller.

– Dlatego obecnie działamy w ten sposób, że każdą dawkę szczepionki, która przychodzi do Polski, od razu dystrybuujemy do szpitali i jak najszybciej szczepimy. W tej chwili producent realizuje te dostawy, które zostały zakontraktowane, na razie nie ma żadnych problemów z realizacją umów, które były podpisane – dodawał. Jak poinformował rzecznik rządu, rada medyczna, w skład której wchodzą m.in. epidemiolodzy, wirusolodzy, rekomendowała, by na wypadek gdyby producent miał w przyszłości kłopoty z realizacją zamówienia, zabezpieczyć szczepionki na drugą dawkę. –To podejście, które ma na celu bezpieczeństwo tych osób, które się szczepią. Nie możemy dopuścić do tego by raz zaszczepiona osoba za np. 3 tygodnie nie otrzymała dawki przypominającej, bo z jakiegoś powodu producent nie dostarczy kolejnej partii – zaznaczał. Piotr Muller jest przekonany, że zakontraktowanie przez Niemcy 30 mln szczepionek poza Unią Europejską będzie przedmiotem dyskusji na Radzie Europejskiej. –Bo element solidarności europejskiej jest niezwykle ważny w dostawach szczepionek. Jeśli Niemcy na tej umowie dwustronnej skorzystały, bo na razie wiemy, że ją podpisały, powinna rozpocząć się dyskusja jak ma funkcjonować ta podstawowa umowa, która proporcjonalnie dzieli pomiędzy kraje kontrakty szczepienne. Podpisanie przez Polskę takiej umowy dwustronnej jest utrudnione, gdyż producenci mają określone limity produkcyjne i w większości je wykorzystali. Dlatego możemy mówić o szczepionkach na koniec roku. A my potrzebujemy ich w I czy II kwartale. I tu możliwości są ograniczone, co nie znaczy, że ich nie szukamy. Ale na ten moment żadna firma nie zadeklarowała takiej możliwości – podkreślił. Czytaj też:

