Dworczyk: W tym tygodniu zaszczepimy 250 tysięcy osób

– Zgodnie z planem, ze względu na liczbę dostaw szczepionki, do końca marca mamy zaszczepić około trzech milionów Polaków z grupy zero i z grupy numer jeden, tą część najstarszą, czyli seniorów powyżej 75. roku życia – wyjaśnił Dworczyk.

Jak tłumaczył, przyjęty przez rząd model szczepień przeciwko koronawirusowi opiera się na "w części scentralizowanym działaniu jeżeli chodzi o logistykę i prowadzenie kalendarza zapisów, a w części na funkcjonowaniu niezależnych podmiotów, jakimi są punkty szczepień, czyli przede wszystkim szpitale, dla których organami prowadzącymi są samorządy".

– Uważam, że system, który oparty jest na partnerstwie, a nie na systemie nakazowym, gdzie wydawane są decyzje administracyjne, będzie bardziej efektywny, jeżeli chodzi o sam proces – przekonywał. – Tylko jeżeli Narodowy Program Szczepień będzie zaakceptowany przez wszystkich i wszyscy dobrowolnie będą w niego zaangażowani, on ma szansę zadziałać – zaznaczył.

Dopytywany, na czym polega to scentralizowanie, tłumaczył, że "cała logistyka jest po stronie państwa. Realizuje to Agencja Rezerw Materiałowych. Zapisy na szczepienia poprzez linię telefoniczną 989 czy poprzez internet lub osobiście – to wszystko jest scentralizowane w ramach jednego systemu teleinformatycznego". – To jest też odpowiedzialność państwa, Ministerstwa Zdrowia – dodawał.

