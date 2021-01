Niedzielski: Jesteśmy w bardzo krytycznym punkcie

– Jesteśmy w takim bardzo krytycznym punkcie. Jak państwo wiecie, wszędzie dookoła w Europie są podejmowane decyzje obostrzające, nie luzujące obostrzenia. My co prawda mamy bardzo ustabilizowaną sytuację epidemiczną, dzisiejsze wyniki wynoszą mniej więcej 4600 zachorowań, ale to są wyniki z niedzieli. Także wydaje się, że tym razem nasza decyzja nie będzie się przede wszystkim opierała na dziennej liczbie zakażeń, ale będziemy również brali pod uwagę to, co się dzieje dookoła, bo trudno myśleć, że będziemy zieloną wyspą w sytuacji, kiedy wszędzie dookoła, w Niemczech, w Czechach, w Wielkiej Brytanii szczególnie dzieją się rzeczy, które wskazują już na uruchomienie trzeciej fali – stwierdził Adam Niedzielski w Senacie.

Pytany o obostrzenia, przyznał, że obecnie rozważane są dwie opcje.

– Zastanawiamy się w zasadzie w tej chwili nad dwoma opcjami. Pierwsza opcja to jest po prostu przedłużenie tej kategorii obostrzeń, którą mamy. Oczywiście z taką informacją, że przekazujemy szkoły, że szkoły zostają uruchomione w nauczaniu zdalnym. Druga opcja, która pojawiła się w piątek na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze dotyczy ewentualnego uruchomienia nauki w klasach 1-3, ale tylko w tych regionach, które w tej chwili wydają się najmniej obciążone dolegliwością pandemii. Takie dwa województwa w tej chwili to województwo małopolskie i świętokrzyskie – stwierdził minister zdrowia.

