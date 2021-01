"Promuje sprzeczne z prawem polskim małżeństwo homoseksualne". Jest pismo do zarządu TVP ws. wigilijnego filmu

W piśmie, do którego dotarliśmy, poproszono też o "przedstawienie sposobów uniemożliwiania w przyszłości podejmowania decyzji o skierowaniu do emisji treści programowych sprzecznych z polskim prawem i zasadami realizacji misji obowiązującymi w TVP SA".

Prezydium Rady Programowej TVP zwróciło też uwagę, że choć film reklamowano jako "romantyczną opowieść w świątecznym klimacie", to promuje on "sprzeczne z prawem polskim małżeństwo homoseksualne i adopcję przez taką parę dzieci, co ma się dziać przy pełnej akceptacji konserwatywnej społeczności prowincjonalnej miejscowości, co samo w sobie jest manipulacją".

"Film rani głęboko uczucia świadomych swej wiary chrześcijan prezentując owo małżeństwo jako kapłanów, w świątyni, szatach liturgiczny, na tle szopki bożonarodzeniowej z Maryją z Dzieciątkiem Jezus na ręku i Józefem! Trudno sobie wyobrazić bardziej obraźliwą decyzję emisji filmu w wieczór wigilijny. Żadna telewizja konkurencyjna, mimo przychylnego (tzw. tolerancyjnego) nastawienia do anomalii życia rodzinnego, nie pozwoliła sobie na podobny akt. Naszym zdaniem należało głęboko przemyśleć decyzję przed emisją tego filmu, mając wiedzę o wiodącym jego producencie. Firma ta jest od lat znana z serii podobnych w wymowie filmów z nazwą Christmas...w tytułach. Co spotyka się z bardzo pozytywnymi ocenami środowisk zaangażowanych w promocję podobnych treści i idei oraz tworzenie propagandowego klimatu dla ich absorpcji do systemu prawnego państw" – czytamy w piśmie.

W liście zaznaczono również, że Prezydium Rady Programowej TVP widzi "podstawy, by oczekiwać od Zarządu TVP SA pilnego wyjaśnienia i zajęcia stanowiska w przedstawionej sprawie".