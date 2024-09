Miliony dla mediów publicznych. W tym roku ponad 1 mld zł dla TVP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podało na koniec sierpnia, że na rzecz TVP przekazano w tym roku 1,02 mld złotych, a dla Polskiego Radia – 145,3 mln zł. Z kolei na regionalne rozgłośnie publiczne – 109,7 mln zł. Chodzi o dotacje pozyskane przez resort z rezerwy ogólnej oraz z rezerw celowych z budżetu państwa.

Dział Komunikacji Korporacyjnej Telewizji Polskiej poinformował wirtualnemedia.pl, że we wrześniu nadawca publiczny otrzymał od MKiDN 40 mln złotych. To oznacza, że łącznie ze środkami z MKiDN, w 2024 roku TVP otrzymało łącznie 1,06 mld zł.

Na koncie Telewizji Polskiej we wrześniu znalazło się również 23,56 mln złotych od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pozyskane z wpływów z opłat abonamentowych za październik oraz 11,35 mln z nadwyżek abonamentów z 2022 roku.

Pieniądze dla Polskiego Radia

"Polskie Radio SA w likwidacji podpisało w dniu 11 września br. z MKiDN umowę na dofinansowanie z budżetu państwa kwoty 30 mln zł wydatków bieżących Spółki z przeznaczeniem na zapewnienie kontynuowania dofinansowania ustawowych zadań związanych z realizacją w roku 2024 misji publicznej (...). Środki zostaną przeznaczone na cel wskazany w umowie" – poinformował Wirtualne Media rzecznik prasowy Polskiego Radia Piotr Daniluk.

Z kolei od KRRiT Polskie Radio otrzymało też 11,319 mln złotych za październikowe abonamenty RTV i ponad 5,451 mln ze wspomnianej nadwyżki.

Tomasz Sygut uderza w byłych prezesów TVP. Ostre słowa

Po raz pierwszy od grudniowych zmian w mediach publicznych, Telewizja Polska zorganizowała pod koniec sierpnia konferencję ramówkową pod hasłem "Poznajmy się na nowo". Wystąpił na niej Tomasz Sygut, który przez krótki okres był prezesem, a po postawieniu TVP w stan likwidacji został jej dyrektorem generalnym. Uroczyste wydarzenie miało miejsce w nowym gmachu TVP, który niedawno został oddany do użytku. Sygut dużą część swojego przemówienia poświęcił poprzednim władzom telewizji, nie szczędząc im słów krytyki.

– To jest dla nas wielki i ważny dzień, ponieważ prezentujemy nową jesienną ramówkę. Ramówkę nad którą bardzo długo i ciężko, w niełatwych warunkach, także finansowych, pracowaliśmy. To jest nasz stempel, to jest nasz pierwszy krok na długiej drodze odbudowy Telewizji Polskiej. Cudownej instytucji z ponad 70-letnią historią. Instytucji, która wychowała miliony Polaków, wysłała wybitnych twórców – rozpoczął swoje wystąpienie Tomasz Sygut.

Nie mógł jednak odmówić sobie oceny Telewizji Polskiej za rządów swoich poprzedników.

– Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy krok, żeby ta instytucja znów słynęła z tego, co jest w niej najlepsze – z wiarygodności, a nie z tego, z czym w ostatnim czasie się kojarzyła – z propagandą i pogardą – dodał. – Zastanawiałem się, czy te słowa tutaj powinny paść. Ale uznałem, że muszą – być może już po raz ostatni. Ta firma miała różne koleje losu i różnych prezesów – lepszych, gorszych, mądrzejszych i głupszych, ale nigdy w tak okrutny sposób nie została zaprzągnięta do hejtu, do niszczenia ludzi, propagandy. Tego już nie ma – mówił Sygut.

