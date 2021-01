"Serio?". Piasek zabiera głos ws. afery z "j**ać PiS i Konfederację"

Andrzej Piaseczny skończył 50 lat. Juror w programach "The Voice Senior" oraz "Bitwa na głosy" emitowanych w TVP imprezował z tej okazji nad morzem w mieszkaniu Nergala. To właśnie lider Behemoth nagrywał całe zdarzenie. Na filmie, który wywołał aferę, widać, jak celebryci wznoszą toasty. Podczas jednego z nich Piaseczny zaczął wyklinać Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. – Je*ać biedę – krzyknął piosenkarz, by po chwili dodać: "Je*ać PiS i Konfederację i wszystkich ku*wa tam co tego...".

Centrum informacji TVP opublikowało komunikat dotyczący całej sprawy. "Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej" – napisano. "Zachowania danego celebryty lub artysty, promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne, takie jak mowa nienawiści czy afirmacja używania narkotyków, oczywiście mają wpływ na decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości" – dodano.

Nergal nie widzi nic złego w "je***iu PiS-u"

– Dla mnie jest to oczywiście g*wnoburza w szklance wody. Jesteśmy ofiarami ery absurdów, zaczynając od polityki, obyczajowości, a na kwestiach socjalnych kończąc – tłumaczy Nergal w rozmowie z Wirtualną Polską.

I dodaje: "Drogi elektoracie telewizji reżimowej, wyobraź sobie, że artyści to też ludzie. Zdarza im się kląć, używać dziwnych, czasem niecenzuralnych zwrotów. Lubimy też niektóre używki, a nawet seks! Kto nie przeklina, niech pierwszy rzuci kamień! Trochę dystansu Polacy, bo inaczej wszyscy zginiemy. Amen".

Jest reakcja Piaska

W mediach społecznościowych Andrzeja Piasecznego pojawił się link do informacji o tym, że istnieje mozliwość, że zostanie on wykluczony z programów emitowanych na antenie TVP. Piosenkarz zamieścił do niego krótki komentarz

"Serio? " – napisał w odpowiedzi na wieści o ewentualnym usunięciu go z panelu jurorskiego.

Wpis po chwili zniknął z konta Andrzeja Piasecznego.

