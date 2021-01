Jest decyzja sądu ws. mordercy 13-letniej Patrycji z Bytomia

Piekarski ośrodek zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach wszczął w czwartek śledztwo ws. zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 13-letniej Patrycji z Bytomia, dokonanego poprzez "kilkunastokrotne ugodzenie jej nożem w okolice klatki piersiowej, brzucha, nogi, rąk oraz podcięcie nożem szyi, co doprowadziło do jej śmierci".

W sprawie przesłuchano dziś 15-letniego kolegę dziewczyny. Czynności odbyły się w obecności jego rodzica.

Na razie chłopak odpowiada przed sądem jako nieletni. Najwyższa kara, którą sąd może orzec to umieszczenie go w zakładzie poprawczym, który opuści po ukończeniu 21. roku życia. Jak informuje RMF FM, na razie sąd zdecydował, że nastolatek najbliższe trzy miesięca spędzi w schronisku dla nieletnich, będącym odpowiednikiem aresztu tymczasowego stosowanego w przypadku osób dorosłych. To w jaki sposób chłopak będzie ostatecznie odpowiadał za popełniony czyn może się zmienić w toku postępowania. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd rodzinny i dla nieletnich.

Na jutro zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latki.

Czytaj też:

Tragiczny finał poszukiwań 13-latki z Bytomia. Nieoficjalnie: Została zamordowana