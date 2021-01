"Wykonałem od razu telefon". Prezydent interweniował ws. psychiatrii dziecięcej

Czytaj też:

Spychalski: Prezydent zaszczepi się, gdy przyjdzie jego kolejSenatorowie PiS, w tym 7 lekarzy, zagłosowali we wtorek przeciwko poprawce przyznającej 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Poprawkę do projektu ustawy budżetowej zgłosiła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska–Stanecka (Lewica). Izba wyższa ostatecznie przyjęła poprawkę stosunkiem głosów 52:47.

– Przez ostatnie lata rekordowo zwiększyliśmy nakłady na opiekę zdrowotną, w której mieszczą się wszystkie dziedziny świadczeń medycznych, w tym psychiatria dziecięca. Zgłaszanie odrębnej poprawki, której treść co prawda łapie za serce, jest nielogiczne, demagogiczne i jest czystą hipokryzją – mówi w rozmowie z TOK FM wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Projekt wróci do Sejmu, gdzie o jej losie zdecyduje większość parlamentarzystów.

Prezydent: Premier jest na etapie rozważania

Dzis podczas sesji Q&A o sprawę psychologii dziecięcej pytany był prezydent Andrzej Duda.

– Nikt nie jest przeciwko finansowaniu psychiatrii dla dzieci, przecież psychiatria dla dzieci jest finansowana. (...) Wczoraj po południu przyszedł do mnie Łukasz Rzepecki. W tej kwestii ze mną rozmawiał, zwracając mi uwagę, że jest po rozmowach z przedstawicielami organizacji młodzieżowych, gdzie ta sprawa została bardzo mocno postawiona, że rzeczywiście jest to w tej chwili problem sytuacji pandemicznej, bardzo wielu uczniów jest w trudnej sytuacji psychologicznej. Bardzo wielu uczniów potrzebuje dodatkowej pomocy i że ta liczba z całą pewnością jest zwiększona w stosunku do tego, co było wcześniej i jest to niewątpliwym skutkiem pandemii – stwierdził prezydent.

– Wykonałem od razu telefon do premiera, rozmawiałem z premierem, pytałem go o tę kwestię i powiedziałem premierowi, poprosiłem o to, żeby rozważyli jednak, co w tej sytuacji zrobić i czy nie powinno zostać podjęte jakieś działanie, które faktycznie prowadziłoby do intensyfikacji tej pomocy psychologicznej. Premier mi powiedział, że oczywiście są w tej chwili na etapie rozważania i nie mam żądnych wątpliwości, że premier, wspólnie z ministrem zdrowia, gdzieś w najbliższym czasie, jakieś informacje w tej kwestii będzie przedstawiał. Więc tutaj chcę uspokoić wszystkich, że absolutnie nie jest tak, że dzisiaj rząd czy większość parlamentarna jest przeciwko finansowaniu psychiatrii dla dzieci – mówił dalej.

