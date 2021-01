Czego najbardziej potrzebuje opozycja? Odpowiedź Hołowni

W poniedziałek Hołownia wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z senatorem Jackiem Burym. Polityk opuścił Koalicję Obywatelską i przeszedł do Polski 2050.

– Dziś ważny dzień dla naszego ruchu, zwiększamy naszą obecność na polskiej scenie parlamentarnej. Nawiązujemy współpracę z senatorem Jackiem Burym, który dołącza do naszego ruchu, nie do struktur. (…) Umówiliśmy się na ścisłą współpracę w ramach Senatu RP – tłumaczył Hołownia.

Wyraził nadzieję, że Polska 2050 stworzy niedługo klub parlamentarny, a potem poselski i senacki. – Zaczynamy współpracę z pierwszym senatorem. Cieszę się, że to Jacek Bury – Jacek, który jest duchem, który lubi wygrywać. Myślę, że właśnie tego ducha zwycięstwa, chęci wygrywania najbardziej potrzeba po tej naszej, opozycyjnej stronie – ocenił.

– Bycie w opozycji to nie jest ciepła państwowa posada. To nie jest umówienie się na cztery lata krytykowania rządu, żeby później odnowić do tego mandat. Bycie opozycją wobec rządu to walka, to nieustanny bój, żeby zyskać odpowiedzialność obywateli za sprawy Rzeczpospolitej – mówił Hołownia.

