Wałęsa wyznaje: Musiałem czasami i takie metody stosować, wstydzę się

Najnowszy zamieszczony na Facebooku przez byłego prezydenta film nosi tytuł "Wstrząsające! Zastępca Kiszczaka, członek KC PZPR Andrzej Gdula o Lechu Wałęsie...". Nagranie zostało zarejestrowane w czasie spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z okazji rocznicy wyborów z 4.06.1989 roku. To na nim zostało przypomniane jedno ze zdań, które padły ze strony Wałęsy dotyczące Kiszczaka.

"Warto wiedzieć. Lepszym byłby prezydentem Kiszczak, tak powiedziałem, ale to była zagrywka, blef, tylko po to by tam powstał ferment i chyba powstał" – wyjaśniał Wałęsa na Facebooku. "Musiałem czasami i takie metody stosować, wstydzę się, ale czasami niezbędne, tylko w stosunku do komunistów" – zaznaczył.

"To co wypisują i głoszą w wolnych mediach co niektórzy;, to nie mieści się w zdrowej głowie. Dlatego wybaczcie mi, będę jako świadek wielu zdarzeń do znudzenia WIELOKROTNIE podawał dowody, dokumenty i świadków. To nie jest tłumaczenie się, to nie jest wybielanie się. Przysięgam że będę podawał tylko znaną mi prawdę. Tak mi dopomóż,,PANIE BOŻE’’. To co Wy z tym zrobicie to Wasza sprawa, moje sumienie czyste" – dodał.

