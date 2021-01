Witek rozmawiała z ambasador Wielkiej Brytanii nt. umierającego Polaka

"Rozmawiałam dziś z Ambasador UK @AnnaClunes na temat współpracy PL-UK w warunkach Brexitu oraz Covid-19. Spotkanie dało też okazję do podniesienia sytuacji Pana Sławomira, w sprawie którego wystosowałam w zeszłym tygodniu osobisty list do spikera Izby Gmin" – przekazała Elżbieta Witek za pośrednictwem Twittera.

twitter

Brytyjski sąd przychylił się w poniedziałek wieczorem do wniosku szpitala w Plymouth w południowo-zachodniej Anglii, by nie zezwalać konsulowi w RP na dostęp do przebywającego tam, pozostającego w śpiączce obywatela Polski. Zgodnie z wcześniejszą decyzją sądu, szpital w Plymouth ponownie odłączył rurki, którymi był on odżywiany i nawadniany.

W poniedziałek o sprawie z ambasador Wielkiej Brytanii Anną Clunes rozmawiał Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP. "Odbyłem dziś długą rozmowę z Ambasador Wielkiej Brytanii Anną Clunes o sprawie naszego Rodaka, nie ukrywam, że rozmowa była trudna, rozmawiałem także z Ambasadorem RP w Londynie, jestem cały czas w kontakcie z polskimi konsulami, którzy są na miejscu w Plymouth" - poinformował Szczerski w poniedziałek wieczorem na Twitterze.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się w liście do kard. Vincenta Nicholsa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, o podjęcie starań w celu ratowania życia Polaka ze szpitala w Plymouth.

Czytaj też:

Jacek Sasin trafił do szpitalaCzytaj też:

Rząd rezygnuje z utworzenia Narodowego Centrum SportuCzytaj też:

Wirus sparaliżował Lewicę. Kolejni politycy zakażeni