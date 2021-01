Schetyna: Jeżeli Tusk chce wracać, to jaka powinna być odpowiedź liderów?

– Jeżeli Tusk chce wracać i angażować się w budowanie zwycięskiego projektu, zwycięskiej koalicji opozycji demokratycznej, to jaka powinna być odpowiedź wszystkich liderów, którzy chcą wygrać wybory z PiS-em? Jeżeli ktoś chce wygrać wybory z PiS-em, to musi mówić "tak, zróbmy to razem, bądźmy koło siebie" – stwierdził Grzegorz Schetyna.

Były szef PO odniósł się też do kwestii przenoszenia sędziów. Jego zdaniem to decyzja polityczna.

– Tak to czytam. Tak mówi środowisko prokuratorskie, Lex Super Omnia, ci, którzy mają własne zdanie, którzy chcą prokuratury niezależnej, która nie jest politycznym orężem większości parlamentarnej czy rządu, ministra sprawiedliwości są zsyłani. To są standardy XIX-wieczne. I to z dnia na dzień. W ciągu 2 dni prokurator z Warszawy ma się stawić na Podkarpaciu i tam rozpocząć prace. To są metody sowieckie – wysyłać, deportować, na koniec świata, żeby uczyć, dyscyplinować, uczyć moresu i egzekwować zachowania, które mają być podporządkowane Prokuraturze Krajowej i zwierzchnikom. To jest polityczny absurd, polityczna dyktatura – ocenił gość Moniki Olejnik.

