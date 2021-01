Olechowski znowu krytykuje Platformę. "Jeśli po stronie opozycji nic się nie zmieni, PiS wygra kolejne wybory"

W połowie grudnia Andrzej Olechowski, w rozmowie z tygodnikiem „Wprostem” w ostrych słowach odniósł się do działań największej partii opozycyjnej. – Gdy PiS przegra – wdepniemy w nieprzygotowaną PO. To się rzuca w oczy i do tego nie można dopuścić. To partia bez klarownego planu, wizji Polski po PiS – tłumaczył Olechowski.

Współtwórca PO krytykuje partię

W wywiadzie dla dzisiejszej "Rzeczpospolitej" Olechowski ponownie krytykuje PO, wprost stwierdzając, że "jeśli po stronie opozycji nic się nie zmieni, PiS wygra kolejne wybory".

– Czy po 20 latach minął termin przydatności Platformy Obywatelskiej do spożycia? – zapytał polityka dziennikarz Jacek Nizinkiewicz.

– W żadnym wypadku. Fakt, że uczestniczyłem w założeniu Platformy, zaliczam do najważniejszych swoich osiągnięć życiowych. Pozostaję przekonany, że była to – i jest nadal – cenna instytucja w polskiej polityce – zapewnia Olechowski.

Polityk przyznaje jednocześnie, że "jest niezadowolony z braku wyrazistego programu PO dla Polski".

Tymczasem jak wskazuje ostatnie badanie pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, Platforma Obywatelska nie ma na razie szans na przejęcie władzy.

Mocna pozycja PiS, sześć partii w Sejmie

Ankietowanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?".

Według najnowszego badania pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 39,6 proc. głosów (wzrost o 0,4 pkt proc. w porównaniu z sondażem z 28-29 grudnia ub. r.).

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z wynikiem 22,1 proc. (spadek o 1,5 pkt proc.), a trzecie miejsce na podium zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 12,9 proc. ankietowanych (bez zmian).

Do Sejmu weszłyby jeszcze: Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 10,2 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 6,6 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy) – 6 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.).

Według sondażu poza parlamentem znalazło się ugrupowanie Kukiz'15 (do listopada w Koalicji Polskiej) które może liczyć na 2,3 proc poparcia (bez zmian). Odpowiedź "Inni" wybrało 0,3 proc. respondentów (spadek o 0,9 pkt proc.).

