15-letni Kacper chwalił się, że zabije swoją dziewczynę? Nowe informacje w sprawie

13-letnia Patrycja P. z Bytomia zaginęła w ubiegły wtorek i od tego czasu poszukiwana była przez funkcjonariuszy z Piekar, Bytomia, Knurowa i komendy wojewódzkiej w Katowicach oraz rodzinę i przyjaciół. Po kilkunastu godzinach poszukiwań ciało dziewczyny znaleziono w Piekarach Śląskich.

Do morderstwa przyznał się 15-letni chłopak Patrycji – Kacper Ś. 15-latek najbliższe trzy miesiące ma spędzić w schronisku dla nieletnich.

"Powiedział, że jak Pati będzie w ciąży, to chce ją zaj***ć"

Jak wynika z informacji do których dotarli dziennikarze „Faktu”, chłopak mógł planować morderstwo już od kilku tygodni.

W rozmowach, do których dotarli dziennikarze, znajomi Kacpra Ś. mieli opowiadać sobie, jak chłopak zapowiadał, że zabije 13-latkę, jeśli okaże się że jest ona w ciąży.

"Byłem z nim kiedyś na dworze i on powiedział, że jak Pati będzie w ciąży, to chce ją zaj***ć... Jakiś miesiąc później poszliśmy za Kaufland i tam był ten las i staliśmy przy tych barierkach on gadał, że tam jest idealne miejsce na schowanie ciała" – czytamy treści rozmów nastolatków, do których dotarł „Fakt”. Plotki o wypowiedziach Kacpra Ś. miały trafić także do innych nastolatków, jednak nie do ich rodziców.

Cytowani przez „Fakt” śledczy podkreślają jednak, że analizują czy treści opisane przez dziennik są wiarygodne.

