Między Północą a Południem. Gdzie leżą źródła europejskiej tożsamości?

Wykład zatytułowany „European Identity. North and South: the main line of divide” poświęcony będzie źródłom europejskiej tożsamości w oparciu o podział Północ-Południe. Transmisja wykładu, który prowadzony będzie w języku angielskim, rozpocznie się w czwartek, 21 stycznia o godz. 14.30.

Dołącz do wydarzenia na facebooku.

Link do transmisji.

Pierwszy wykład z serii “JP2 Lectures” miał miejsce 19 października 2020 r. podczas inauguracji roku akademickiego na Angelicum. Wykład zatytułowany “Does Christianity need culture?” wygłosił przewodniczący papieskiej rady ds. kultury kard. Gianfranco Ravasi. W ramach cyklu „JP 2” Lectures odbyły się jeszcze odczyty Johna Finnisa „John Paul II and the Fundamentals of Ethics” oraz abp. Rowana Williamsa „Faith on Modern Areopagus”.

Czytaj też:

Przemyśleć Solidarność. Niezwykła debata