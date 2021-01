Wystartowała rejestracja na MONSTERIADĘ „Koduj z Gigantami”

Chciałbyś skonstruować i zaprogramować jakieś działo przeciwmonsterowe? Siadajmy za stery Scratcha i do dzieła! Warsztaty umożliwiają poznanie podstaw programowania w środowisku Scratch. W trakcie zajęć uczniowie tworzą grę, którą mogą zabrać ze sobą do domu oraz udostępniać koleżankom i kolegom.

Poszukajmy mobów i monsterów w Minecraftowym świecie. Mamy nad nimi przewagę, ponieważ sami je zaprogramujemy! Innowacyjne zajęcia na platformie MakeCode łączą programowanie ze światem Minecrafta, wprowadzając programowanie na jeszcze wyższy poziom - poprzez tworzenie skryptów modyfikujących świat gry.

Zdarza Ci się oglądać Youtuberów w akcji? Czytasz poradniki dotyczące gier? Dziś zamienisz się miejscami z ich twórcami i sam stworzysz stronę internetową z informacjami

i poradami o tym, jak pokonać wybranego bossa. Na warsztatach, przy pomocy internetowego środowiska Glitch, uczestnicy samodzielnie stworzą własną stronę internetową, którą będą mogli udostępniać w Internecie.

Ezreal, Irelia czy Kassadin to znane Tobie imiona? Bohaterowie League of Legends wkraczają

do naszego świata wielkimi krokami. Poznaj bohaterów jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat i przygotuj się do rozgrywki! Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w środowisko Visual Studio i poznanie języka programowania C# i jego zastosowania w tworzeniu gier aplikacji.

Jeżeli chcesz poznać tajniki powstawania gier i samemu spróbować swoich sił w programowaniu - zapraszamy na Monsteriadę „Koduj z Gigantami”!

„Koduj z Gigantami” to także konkurs programowania dla uczestników zajęć. Weź w nim udział i wygraj atrakcyjne nagrody!

Każdy uczeń warsztatów stacjonarnych i online otrzyma upominek niespodziankę oraz weźmie udział w losowaniu wartościowych nagród: laptopa oraz voulcherów na kurs w szkole „Giganci Programowania”!

„W trakcie zajęć wychodzimy naprzeciw młodym ludziom, którzy chcą postawić pierwsze kroki w świecie programowania. Pomagamy im zrozumieć jak działają komputery i pokazujemy, jak wykorzystywać nowe technologie w twórczy sposób, rozwijając przy tym ich kreatywność. Od 2017 roku z sukcesem zostało zorganizowanych 7 edycji bezpłatnych warsztatów dla dzieci

i młodzieży, w których udział wzięło ponad 20 tysięcy uczniów z całego kraju!” – mówi Dawid Leśniakiewicz – Prezes szkoły „Giganci Programowania”.

Celem akcji „Koduj z Gigantami” jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej

o programowaniu, zapoznanie z narzędziami programistycznymi oraz jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do świadomego i mądrego korzystania z nowych technologii. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku: 7+, 10+, 13+.

Organizatorem warsztatów „Koduj z Gigantami” jest szkoła „Giganci Programowania” - miejsce, w którym już od najmłodszych lat wprowadzamy uczniów w świat programowania

nowych technologii. Ucząc programowania, rozwijamy w dzieciach i młodzieży logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzamy kreatywność. Już od 6 lat prowadzimy kursy i warsztaty w całej Polsce.

Partnerem społecznym akcji są HAKERSI - ogólnopolska społeczność tworzona przez Fundację Sarigato, która wspiera potrzebujące dzieciaki w usamodzielnianiu się przez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie dostępne na stronie: www.kodujzgigantami.pl

Harmonogram