Blokada filmu IPN o niemieckim obozie dla dzieci. Jest reakcja Facebooka

Przypomnijmy, że dziś oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi poinformował, iż administracja Facebooka zablokowała możliwość zagranicznej promocji filmu "Obóz na Przemysłowej - poznaj nasz strach!". Powodem decyzji Facebooka było "uznanie kampanii jako politycznej o charakterze społecznym". Jak mogliśmy przeczytać w oświadczeniu na stronie internetowej oddziału "uznanie przez portal Facebook, iż film ma charakter polityczny, powoduje całkowitą blokadę jego promocji w krajach za granicą!!!".

"Film dokumentalny zamieszczony na portalu społecznościowym Facebook, przedstawia historię niemieckiego obozu dla polskich dzieci znajdującego się przy ul. Przemysłowej w Łodzi. W tym roku mija 78 lat od powstania tego miejsca, do którego trafiło ok. 3 tys. dzieci!" – czytamy w oświadczeniu.

"Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi dokonał wszelkich starań, aby wiedza o obozie na Przemysłowej dotarła do jak największej ilości osób, również tych z poza naszego kraju. Film przygotowano w 7 wersjach językowych – polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i hebrajskiej" – napisali pracownicy IPN.

W piątek wieczorem Kornelia Zaborska poinformowała, że dzięki zaangażowaniu mediów, Facebook odblokował film. "Taka sytuacja rzadko się zdarza, gdy chodzi o kampanie uznane przez Facebooka za polityczne" – napisała w krótkim oświadczeniu.

Niemiecki Obóz prewencyjny dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi funkcjonował przy ulicy Przemysłowej, stąd jego potoczna nazwa "obóz przy Przemysłowej". Został on wydzielony w ramach łódzkiego getta i był przeznaczony dla polskich dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Realnie funkcjonował od grudnia 1942 do stycznia 1945 roku.