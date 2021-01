Zmiany w Radzie Dialogu Społecznego. Prezydent: Mam nadzieję, że to przełoży się na poprawę sytuacji przedsiębiorców

Andrzej Duda przyznał, że cieszy go dzisiejsza uroczystość. – Chociaż, jak wszyscy widzimy, w trudnym czasie, ale to właśnie ten trudny czas także powoduje to, że są oczekiwania wobec Rady Dialogu Społecznego, a wzmocnienie w tej Radzie obecności strony pracodawców mam nadzieję korzystnie wpłynie na jej pracę, co w efekcie przełoży się także na poprawę sytuacji polskich przedsiębiorców – mówił prezydent.

– Dokonujemy dzisiaj zmian w radzie. Te zmiany polegają na tym, że przyjęta została do rady nowa organizacja, która zarejestrowana w zeszłym roku – Federacja Przedsiębiorców Polskich – i w związku z tym podmioty obecne w RDS, a reprezentujące właśnie stronę pracodawców zdecydowały się ustąpić po jednym miejscu z dotychczas zajmowanych w radzie po to, aby reprezentacja nowej organizacji, jako szóstej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, pracodawców także mogła w pracach rady uczestniczyć – tłumaczył Duda.

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył akty powołania w skład Rady Dialogu Społecznego Markowi Kowalskiemu, Sylwii Szczepańskiej i Łukaszowi Kozłowskiemu z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jednocześnie z Rady odwołani zostali przedstawiciele Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Konfederacji Lewiatan.

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma działać na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

