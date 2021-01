Dworczyk odpowiada Tomczykowi: To jest właśnie obraz polityki PO

Tomczyk odniósł się do spotkania w KPRM, w którym udział wzięły wszystkie siły parlamentarne. Rozmowy były poświęcone szczepieniom. – Stanowiska przedstawiane przez opozycję były bardzo różne. W dużej mierze te różnice dotyczyły obostrzeń. Bierzemy pod uwagę wszystkie głosy i będziemy je analizowali– poinformował po spotkaniu w KPRM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef KPRM poinformował, że podczas spotkania pojawiły się pomysły, które w zderzeniu z rzeczywistością nie mogą być zrealizowane. Wymienił tu postulat, aby rząd rozpoczął rozmowy poza Unią Europejską o pozyskaniu szczepionek. – Z tych realnych pomysłów pojawiła się propozycja posła Arłukowicza nt. podawania szczepionki pacjentom onkologicznym, kiedy będzie tych szczepionek w Polsce więcej. To jest pomysł do wykorzystania na etapie, kiedy szczepionek będzie więcej – wskazał. – Ogranicza nas dostępność szczepionek. Fakty są takie, że wykorzystujemy wszystkie dawki, które trafiają do Polski. System jest gotowy na wiele milionów szczepień tygodniowo, ale dziś każdy punkt szczepień może tygodniowo otrzymać tylko 30 dawek – zauważył Dworczyk.

Już po spotkaniu politycy KO zaczęli atakować stronę rządową. Głos zabrał szef KPRM. "Przewodniczący @CTomczyk domagał się harmonogramu dostaw i liczby szczepień. Był on ogłoszony na konferencji ponad 2 tyg temu, jest dostępny na stronach rządowych i będzie aktualizowany wraz z kolejnymi informacjami od producentów. Proszę o minimum profesjonalizmu..." – napisał Michał Dworczyk.

