Budka odpowiada Schetynie: Nie żyję przeszłością

– Wszelkie sondaże pokazują, że opozycja już ma większość, tylko teraz trzeba to dobrze skonstruować, dlatego ważne jest nie by budować podziały, żyć przeszłością, zastanawiać się kiedy kto miał jakie poparcie, tylko by wygrać wybory parlamentarne, a to można zrobić jeżeli będzie się współpracować, jeżeli będzie szeroki blok opozycyjny – mówił Borys Budka.

– Dziś mówimy nie tylko o tym, jak zbudować większość, ale jak zbudować taką większość, by ewentualnie odrzucać weta prezydenta, który przez jeszcze pewien czas nie będzie z przyszłej większości sejmowej. Jestem odpowiedzialny za to, żeby rozszerzać formułę współpracy opozycji, by wygrać wybory i by liderem opozycji, i tu się zgodzę z Grzegorzem Schetyną, w przyszłym parlamencie był Jarosław Kaczyński – mówi lider Platformy Obywatelskiej.

"Rząd musi wytłumaczyć Polakom, dlaczego zrezygnował z zakupu 15 milionów szczepionek"

Polityk odniósł się także do narodowego programu szczepień. – Ważne jest skuteczne działanie w ramach mechanizmów unijnych. Rząd najpierw rezygnuje z 15 milionów szczepionek, zakupionych w ramach UE, a teraz szuka jakiejś dodatkowej drogi. Należy przedstawić konkretne rozwiązania, a nie panicznie szukać czegoś, co moim zdaniem nie zostanie zrealizowane. Ważne jest, żeby wszyscy chętni mieli możliwość szybkiego zaszczepienia się, a w tym tempie, które rząd zaproponował, to te szczepienia w Polsce będą trwały kilka lat – podkreśla Budka.

I dodał: – To rząd ponosi za to odpowiedzialność i dzisiaj nie namówi nas nikt do tego, by nagle opozycja brała odpowiedzialność za błędy tego rządu. Raz jeszcze podkreślam. 15 milionów szczepionek, których rząd nie zakupił. Tak, potrzeba pilnie zakupić szczepionki, ale na dziś rząd jest związany umową, którą podpisał i to rząd decyduje o tym, w jaki sposób będzie prowadził negocjacje.

