Ks. Janusz Chyła: Dziecko jest wtórną ofiarą aborcji

W środę Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Zdania odrębne do wyroku zgłosiło dwóch sędziów: Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Z kolei do uzasadnienia wyroku wpłynęły trzy zdania odrębne. Zgłosili je sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak. Publikacja uzasadnienia do wyroku TK wywołała reakcję Strajku Kobiet i protesty w kilku polskich miastach.

Ks. Janusz Chyła, doktor teologii i proboszcz chojnickiej parafii podkreśla, że "obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci nie jest sprawą tylko religii, ale także człowieczeństwa". Kapłan wskazuje, że "dziecko jest wtórną ofiarą aborcji". Znany z twitterowej aktywności ks. Chyła pisze wprost, że życie ludzkie należy chronić od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

"Likwidacja przesłanki eugenicznej uratuje tysiące ludzkich istnień"