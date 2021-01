Pomaska: Jestem za tym, aby aborcja w Polsce była dopuszczalna. Dziś de facto nie jest

– Jestem za tym, aby aborcja w Polsce była dopuszczalna, bo dziś de facto nie jest. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie kobiety są zmuszane do heroizmu. Ale także lekarze, którzy boją się podejmować decyzję w tej sprawie. Ja jestem daleka od tego, żeby do takiego heroizmu zmuszać lekarzy, bo ta władza jest bezwzględna – podkreślała Pomaska.

– Na pewno potrzebna jest nowa umowa społeczna, jeśli chodzi o aborcję. Jestem zwolenniczką tego, żeby taka nowa umowa społeczna powstała – zaznacza posłanka KO.

– Uważam, że żeby aborcja była bezpieczna, to potrzebne jest przede wszystkim wsparcie psychologa, potrzebne jest wsparcie lekarza. I na pewno nie powinniśmy mieć do czynienia z tym, z czym mamy dzisiaj, to znaczy, że aborcja i prawo do aborcji, zwłaszcza w tych trudnych przypadkach jest piętnowane. Że politycy uzurpują sobie prawo do tego, żeby oceniać inne kobiety wtedy, kiedy one podejmują bardzo trudną życiową decyzję – oceniłą rozmówczyni RMF FM.

