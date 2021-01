Korwin-Mikke: W Rosji panuje większa wolność niż w Polsce

Pytany, dlaczego nie głosował za uchwałą Sejmu popierającą rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, Korwin-Mikke wyjaśnił, że "nic nie wie o panu Nawalnym". – Wszyscy tam wrzeszczeli i głosowali za panem Nawalnym. Co więcej, twierdzili, że Rosji będzie lepiej pod panem Nawalnym niż pod panem Putinem – powiedział.

Tłumaczył, że "jeżeli oni chcą, żeby był Nawalny, to znaczy, że są partią prorosyjską". Na uwagę o otruciu Nawalnego Korwin-Mikke zareagował stwierdzeniem, że "to samo wiemy o panu Juszczence". – To był ten numer, który Amerykanie wypróbowali, tam go podtruli dioksynami, co było widać na twarzy i jako ofiara rosyjska został prezydentem – powiedział Korwin-Mikke.

Przekonywał, że informacje o ogromnej korupcji władz na Kremlu Nawalny musiał dostać od rosyjskich służb specjalnych. Jego zdaniem zrobili to ludzie, którzy chcą "obalić jego ekscelencję Włodzimierza Putina".

"Nawalny niczego dobrego dla Polski nie zrobi"

Komentując ujawnione przez Nawalnego informacje o posiadłości Putina wartej ponad 1 mld dolarów, poseł Konfederacji oświadczył, że "nie wie o co chodzi, bo przecież (Putin – red.) nie zabierze tego, jak odejdzie z prezydentury". Korwin-Mikke dodał, że sam również przebywa w drogich budynkach.

– Pan Nawalny absolutnie niczego dobrego dla Polski nie zrobi. Pan Nawalny na pewno Krymu nie odda – mówił. – Putin nie jest zły, nikogo nie morduje. Wolność panuje w Rosji większa niż w Polsce, a podatki są znacznie niższe niż w Polsce – przekonywał polityk Konfederacji.

Czytaj też:

Korwin-Mikke: Domagałem się tego od pół roku. Uważano mnie za wariata