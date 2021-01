"Jakim cudem Twoje dzieci przeżyły?", "to czyste szaleństwo". Ostra wymiana zdań pomiędzy Pawłowicz a posłanką PO

Nie milkną echa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok już został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Przeciwko orzeczeniu ws. aborcji protestowały wczoraj feministki.

" Niech Was piekło pochłonie"

Sprawa budzi ogromne emocje także wśród polityków. Oburzenia publikacją wyroku nie kryła także posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. "Barbarzyńcy. Niech Was piekło pochłonie" – napisała na Twitterze. Na jej wpis postanowiła odpowiedzieć Krystyna Pawłowicz. "Psie głosy nie idą pod niebiosy, Joasiu..." – odparła sędzia Trybunału Konstytucyjnego i wywiązała się ostra dyskusja.

"Krystyna, walczysz o sprawę, o której NIE MASZ ZIELONEGO POJĘCIA. I to po ciemnej stronie mocy. Dzieci nie masz, wnuków nie masz. Daj spokój. Dla Ciebie to zabawa, dla wielu kobiet - matek wielki dramat" – odpowiedziała jej posłanka PO. "Tak, nie mam o niczym pojęcia, spadłam do swojej Rodziny z dzioba bociana. Wychowywano mnie w ciemnej komórce. Ty zaś, Joasiu, masz o rodzinie wszelkie pojęcie. I mając już własne dzieci chcesz by inne, cudze, jeszcze nie urodzone dzieci zabijać..." – ripostowała Pawłowicz. "No, o macierzyństwie, towarzyszących mu niepokojach, dramatach, pojęcia nie masz. Fakt" – nie odpuszczała Kluzik-Rostkowska. "O czym mówisz? Popierasz zabijanie dzieci i mówisz o macierzyństwie? Jakim cudem więc Twoje dzieci przeżyły?" – zapytała sędzia TK.

"Nie masz żadnej kompetencji, by żądać zabijania dzieci"

W odpowiedzi posłanka zaapelowała to Pawłowicz, aby "nie brnęła dalej", bo coraz bardziej "obnaża swoją skrajną niekompetencję. "Nic nie rozumiesz z piekła, które rozpętałaś" – zarzuciła jej. Sędzia TK jednak nie odpuściła. "Joasiu, piekło to żądanie KOBIET, by zabijać jeszcze nie urodzone dzieci. W tej sprawie każdy jest kompetentny. Pan Bóg też i zakazał zabijania... Jest 'skrajnie niekompetentny'? Jesteś bardziej od Boga kompetentna?" – odparła pytaniem. "Krystyna, Ty Boga do prawa nie mieszaj, ok? Ciekawe dlaczego ludzie korzystają z nowoczesnej medycyny skoro może Bóg miał inny plan? Wyjątki w ustawie antyaborcyjnej to jest jedynie PRAWO do decydowania w sytuacji absolutnego dramatu, którego - wnoszę po wpisach - nie rozumiesz" – napisała Kluzik-Rostkowska.

Krystyna Pawłowicz podkreśliła, że jej rozmówczyni nie ma żadnej "kompetencji" do tego, by żądać zabijania dzieci. "Żadnej. A bez Boga, ani do proga... Szczególnie w sprawach życia i śmierci. Szczególnie" – dodała. Posłanka PO zażądała z kolei, aby sędzia pokazała jej choć jedną osobę, która żąda zabijania dzieci. "To co wypisujesz to czyste szaleństwo (i kompletny brak zrozumienia problemu, ale to już staje się nudne). Nie żyjemy (chyba jeszcze) w państwie wyznaniowym więc odwołania do Boga zostaw w sercu i nie mieszaj z prawem" – zaapelowała. "Jak 'nie mieszać' Boga do sprawy życia i śmierci, skoro jesteśmy Jego całkowitym dziełem, Jego własnością. Ty, Joasiu też" – wskazała. Na to z kolei posłanka odpowiedziała pytaniem: "Czy to determinuje Twoje myślenie i decyzję w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej?". "Mój pogląd PRAWNY wyznacza polska Konstytucja. Nie stworzyła ona 'piekła', ale chroni życie ludzkie przed takimi osobami jak Ty, Joasiu" – odparła stanowczo Pawłowicz.

"No jasne, że też ten pogląd prawny objawił się teraz - podwójnie zresztą, co zdaje się czyni wyrok bezprawnym" – napisała Kluzik-Rostkowska, ponownie prosząc Pawłowicz o listę osob, które żądają zabijania dzieci. "No, mówię Ci przecież Joasiu, osoby uczestniczące w ulicznych zadymach po wyroku TK, żądające 'wolnego dostępu' do zabijania dzieci..." – wyjaśniła sędzia TK.

Czytaj też:

"Jeszcze raz posłuchajcie urodzonego rewolucjonisty". Zaskakujący głos Wałęsy ws. protestówCzytaj też:

"Będę głosował przeciw". Senator PSL przeciwko propozycji swojej partii