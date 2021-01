To, co nie udało się na początku XX wieku, dokonuje się teraz? Rafał Ziemkiewicz zapowiada najnowszy numer "Do Rzeczy"

Zgodnie z doktryną Karola Marksa, rewolucja koministyczna wybuchnąć powinna nie w zacofanej carskiej Rosji, tylko w najbogatszym kraju świata, najbardziej rozwiniętem kraju kapitalistycznym. I to, co nie udało się na początku wieku XX, na początku wieku XXI wydaje się mieć miejsce. Bo teraz rzeczywiście rewolucję komunistyczną mamy w najbogatszym, do niedawna najpotężniejszym kraju świata, czyli w Stanach Zjednoczonych. Ale znowu coś jest nie tak z doktryną, bo to nie masy pracujące, nie klasa robotnicza tę rewolucję spowodowały, tylko multimiliarder obracający gigantycznymi pieniędzmi, które zresztą pochodzą ze spekulacji finansowych na światowych rynkach – mówi Rafał Ziemkiewicz zapowiadając najnowszy numer tygodnika "Do Rzeczy".