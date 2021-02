Mocny wpis Winnickiego ws. aborcji: Ta zbieżność nie jest przypadkowa

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Robert Winnicki odniósł się do retoryki środowisk lewicowych i feministycznych ws. aborcji. Jak podkreślił, jeśli aborcja jest "standardowym zabiegiem medycznym" to ludobójstwo jest "standardowym zabiegiem demograficznym".

"Zbieżność, że tak za wprowadzaniem aborcji, jak i za największymi ludobójstwami w historii stoją w większości przypadków ludzie lewicy - nie jest przypadkowa" – stwierdził poseł Konfederacji.

W ubiegłą środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok już został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wywołało to natychmiastową reakcję środowisk lewicowych i feministycznych, które wyszły na ulice domagając się nieskrępowanego dostępu do aborcji.

