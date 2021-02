Czarnek chciał wymusić powrót do szkół starszych klas? Minister odpowiada

Według portalu podczas zakulisowych rządowych rozmów, na których zastanawiano się dalszymi krokami w walce z koronawirusem, minister Czarnek miał próbować wymusić decyzję o powrocie nauki stacjonarnej dla starszych uczniów. Premier i minister zdrowia, po konsultacji z ekspertami z Rady Medycznej, nie wyrazili na to zgodny.

– Przemek walczy, nosi go. Jego determinacja jest duża, to fakt. Walczy o sprawę, widać, że chce zyskać w oczach nauczycieli, rodziców. On by najchętniej poodmrażał szkoły całkowicie. Ale wie, że ma blokadę w postaci ministra zdrowia i Rady Medycznej. I się podporządkowuje – miał powiedzieć jeden z ministrów cytowany przez portal.

Czarnek został poproszony o komentarz do tego artykułu. Dla portalu tvpinfo.pl powiedział, że w obecnej sytuacji pandemicznej nie ma mowy o wymuszaniu jakichkolwiek decyzji.

– Cały rząd z premierem na czele podejmuje działania i decyzje na rzecz polskiej oświaty, dzieci, młodzieży, środowiska nauczycielskiego. Decyzje są wyważone i poprzedzone analizą prowadzoną przez ekspertów w Radzie Medycznej. O żadnym wymuszaniu decyzji nie ma mowy – powiedział.

– Życie i zdrowie społeczeństwa są najwyższymi wartościami i nie da się ich chronić jakimkolwiek wymuszaniem. Tylko rozsądna analiza wszystkich czynników prowadzi do dobrych decyzji i tak to się odbywa – dodał.

Czytaj też:

"Minister do kwietnia też będzie lżejszy". Czarnek złożył nietypową deklaracjęCzytaj też:

Czarnek chce walczyć z dziecięcą otyłością