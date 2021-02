Sawicki: Trzaskowski przygotowuje się do przejęcia PO

– Zrobili show, podczas którego dobrze zaprezentował się Rafał Trzaskowski. Ma być alternatywą dla wyborców liberalno-lewicowych. Prezydent stolicy, który nie ma czasu na tworzenie ruchu Nowej Solidarności, prawdopodobnie przygotowuje się do przejęcia PO. W związku z tym trzeba było zrobić event polityczny, podczas którego pokazał się jako sprawniejszy od Borysa Budki - – ocenił Sawicki na antenie Polskiego Radia 24.

Zdaniem byłego ministra rolnictwa, to Donald Tusk dał hasło i zgodę, by Platforma uległa przeformowaniu. Przewiduje, że odejście Joanny Muchy do ugrupowania Hołowni to początek pewnego ruchu.

– Jasno trzeba powiedzieć, że w momencie, w którym pojawi się nowy projekt dotyczący kwestii aborcyjnych, konserwatyści w PO też nie pozostaną. W najbliższym czasie mogą pojawić się 3-4 Platformy Obywatelskie, ale jak się będą nazywały, tego jeszcze nie wiem – przewiduje Sawicki.

Podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej Borys Budka przedstawił propozycje zmian, które jego partia zamierza wprowadzić po wygranych wyborach.

Wśród postulatów znalazły się m.in. zmiany w Telewizji Publicznej, odpolitycznienie prokuratury i Sądu Najwyższego, przywrócenie roli Krajowej Rady Sądownictwa, naprawa Trybunału Konstytucyjnego, likwidacja TVP Info, przekazanie uczniom laptopów oraz ochrona środowiska.

