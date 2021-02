MEiN: 100 tys. nauczycieli zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19

W poniedziałek rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 wśród nauczycieli. W pierwszej kolejności zaszczepieni będą nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych.

"Do tej pory zgłosiło się 100 tys. chętnych osób. Proces przebiega bardzo sprawnie, nie odnotowaliśmy żadnych problemów dotyczących rejestracji" - poinformowała rzeczniczka prasowa MEiN. Przypomniała, że kilka dni temu dyrektorzy szkół otrzymali mailem z MEiN szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji wraz z dokładną instrukcję zgłaszania pracowników oraz opisie całej procedury.

"Poprosiliśmy ich, aby zbierali informacje od swoich nauczycieli zainteresowanych szczepieniami. Przez weekend pracowaliśmy nad formularzem zgłoszeniowym, testowaliśmy go w wybranych szkołach i już w niedzielę w nocy mogliśmy przesłać go do szkół razem z instrukcją procesu rejestracji. Zależało nam na tym, aby już od poniedziałku, od godzin porannych dyrektorzy mogli rejestrować listy zgłoszeniowe do szczepień" - poinformowała Ostrowska.

Dodała, że w niedzielę w nocy został uruchomiony specjalny formularz zgłaszania na szczepienia z instrukcją krok po kroku w Systemie Informacji Oświatowej. "Jest to profesjonalne narzędzie do zbierania danych oświatowych. System rejestracji jest intuicyjny i prosty" - podkreśliła. Nauczyciele są zgłaszani przez dyrektorów placówek.

Rzeczniczka MEiN wskazała, że na stronie internetowej resortu edukacji i nauki przygotowano zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących szczepień wśród nauczycieli. Ostrowska zaznaczyła, że dyrektorzy mają czas na wypełnienie formularza do środy, 10 lutego br. do końca dnia. Akcja szczepień dla nauczycieli ruszy w piątek, 12 lutego.