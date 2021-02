CD Projekt Red padło ofiarą hakerów. Cyberprzestępcy żądają okupu

Firma, która jest twórcą m.in. popularnej serii gier o "Wiedźminie", poinformowała o ataku na Twitterze. Według informacji przekazanych we wpisie, hakerzy przejęli kody źródłowe do najpopularniejszych gier stworzonych przez firmę.

"Przejęliśmy kody źródłowe Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3, Gwinta i specjalnej, jeszcze nie wypuszczonej wersji Wiedźmina 3. Do tego mamy wszystkie wasze dokumenty, dotyczące relacji inwestorskich, HR, administracyjnych czy księgowych. Wasze serwery zostały przez nas zakodowane, choć pewnie odzyskacie wszystko z backupów" – napisali cyberprzestępcy do wiadomości do władz firmy.

Hakerzy zażądali pieniędzy. Zagrozili, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, skradzione dane zostaną sprzedane lub upublicznione w sieci. Co więcej, przestępcy zapowiedzieli, że przekażą dziennikarzom poufne dokumenty firmy, co może doprowadzić do spadku cen akcji CD Projekt Red i poważnych kłopotów finansowych spółki.

Polska firma ma 48 godzin na spełnienie żądań przestępców. Jej przedstawiciele zapowiedzieli, że nie zapłacą okupu i nie będę negocjować z hakerami. Zapewnili również, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia, że prywatne dane graczy padły łupem cyberprzestępców.

