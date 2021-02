Dlaczego marnuje się tyle szczepionek? MZ odpowiada

Kieszek, odpowiadając na pytania senatorów wyjaśniał, że każdy punkt szczepień ma dostęp do systemu dystrybucji szczepionek. Jedną z jego funkcjonalności jest moduł do raportowania strat.

Podał, że każdy punkt szczepień ma obowiązek zaraportowania straty w ciągu 24 godzin, a oprócz wskazania ilości zmarnowanych dawek musi też podać przyczynę utracenia, wybierając ze skategoryzowanej listy.

Marnowanie szczepionek. Przyczyny

– Na dziś w systemie mamy zarejestrowane 3331 straconych dawek. Ponad połowa strat - 1637 - jest spowodowana technicznym problemem z pobraniem szóstej dawki szczepionki Pfizer z fiolki – poinformował Kieszek. Wynika to, jak podał, m.in. z niewłaściwego doboru igieł.

Kolejny powód strat szczepionki (574 przypadki) to uszkodzenia mechaniczne, które wystąpiły w punkcie szczepień. Najczęściej – jak wyjaśnił – jest to zbicie fiolki.

Poinformował, że niewystarczająca liczba pacjentów do zaszczepienia – czyli np. sytuacja, że pacjent się nie stawił, nie było listy rezerwowej, przyczyniła się do zmarnowania 275 dawek.

Kieszek poinformował, że "odchylenie od warunków przechowywania", czyli np. awaria urządzeń chłodniczych odpowiada za starty w 265 przypadkach.

– Podejrzenie wady jakościowej to 188 przypadków. To jest oczywiście raportowane do producenta. Zgłaszamy to jako reklamację – powiedział.

– Są też niewykorzystywane opakowania wielodawkowe. To podobny przypadek, to tego wymienionego wcześniej. Jest też przyczyna kradzież – zgłoszono 114 takich przypadków – dodał.

Dyrektor departamentu innowacji w MZ wyliczył również, że uszkodzenie w transporcie do punktu szczepień zgłoszono w 57 przypadkach; przeterminowanie w 39 przypadkach, zaś niewystarczającą liczbę personelu szczepiącego - w 16 przypadkach.

Pięć czy sześć dawek?

Resort zdrowia informował pod koniec grudnia ub. r., że pozyskanie i podanie sześciu dawek szczepionki przeciw COVID-19 od Pfizera z jednej fiolki jest optymalne, dopuszczalne i bezpieczne. W Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) preparatu Comirnaty informowano wówczas, że po rozcieńczeniu jedna fiolka produktu zawiera 5 dawek szczepionki, choć w praktyce z jednej fiolki można uzyskać ich więcej.

W zestawieniu na stronach gov.pl podano w środę, że zutylizowano w sumie 3549 dawek szczepionek przeciw COVID-19.

