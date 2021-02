"Weźmiemy się za was". Spięcie Pawłowicz z dziennikarzem

Nizinkiewicz przypomniał w swoim artykule słowa Pawłowicz, gdy ta była wówczas jeszcze posłanką, i przekazała jednemu z dziennikarzy "weźmiemy się za was". "Obecna sędzia TK zapowiedziała głośno to, co inni przedstawiciele władzy myśleli i obecnie realizują: wzięli się za nas!" – czytamy w jego artykule.

W swoim tekście dziennikarz odniósł się do wczorajszej akcji protestacyjnej niektórych mediów pod hasłem "Media bez wyboru", która sprzeciwia się nałożeniu podatku od reklam.

Dziennikarz "Rz" nie musiał długo czekać na ripostę Pawłowicz. Sędzia TK stwierdziła, że gazeta "ma niezły refleks" przypominając jej słowa sprzed lat. "Dajcie może coś z czasów gdy byłam w żłobku" – drwiła.

"Gdy Pani atakowała Echo Dnia za tekst o Malinowym Zdroju, to też był żart? Gdy dziękowała Pani prezesowi Orlenu ws. dziennikarza Polska Presse, też żart? Gdy atakowała Pani Agatę Adamek z TVN24,za co przeprosiła,też żart? Gdy banuje Pani dziennikarzy za pytania, też Pani żartuje?" – odpisał Nizinkiewicz.

twitter

Na te słowa Pawłowicz stwierdziła, że dziennikarz został przyłapany na nadużyciu i próbuje zmienić temat. "Nie godzę się na kłamstwa mediów.Mam prawo do obrony przed wami.Echo Dnia/por.fakty/kłamało o mnie we wszystkim.A.Adamek musiała mi sprost.,że nie chciała mnie obrazić. Ban jest dla każdego,zwłaszcza kłamiącego »dziennikarza«" – napisała.

Czytaj też:

"Dziennikarze na marnych umowach zapędzeni do obrony cudzych pieniędzy". Mocny wpis TerleckiegoCzytaj też:

Lewica: W Polsce wprowadzany jest podatek Morawieckiego