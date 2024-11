Jest wyrok TK ws. komisji śledczej ds. wyborów kopertowych

Trybunał Konstytucyjny w składzie trzech sędziów – Krystyny Pawłowicz, Bogdana Święczkowskiego i Julii Przyłębskiej – rozpatrywał w środę wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą uchwały, na podstawie której 7 grudnia ubiegłego roku Sejm powołał komisję śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

"Zwykłe powtarzalne czynności związane z organizacją wyborów, jakich dokonuje marszałek Sejmu, Sąd Najwyższy, posłowie i senatorowie czy rząd nie jest przedmiotem badań komisji śledczej, bo jest to efekt ustroju konstytucyjnego. Nie może być przedmiotem prac komisji śledczej zwykły powtarzalny tryb organizacji wyborów prezydenckich" – wskazali parlamentarzyści we wniosku, który trafił do Trybunału Konstytucyjnego w lutym tego roku.

Orzeczenie o niekonstytucyjności uchwały zapadło jednomyślnie. "Art. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego (M. P. poz. 1440) jest niezgodny z art. 111 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w wyroku TK.

Komisja w sprawie której orzekał w środę Trybunał Konstytucyjny pracowała od grudnia ubiegłego roku do 10 października. Po zakończeniu prac jej członkowie podjęli decyzję o skierowaniu do prokuratury zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczą one 19 osób, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej miały odbyć się w maju 2020 r. Jako powód takiego rozwiązania wskazano epidemię COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego. Wybory odbyły się w sposób tradycyjny, w późniejszym terminie.

