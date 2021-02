Lewica: W Polsce wprowadzany jest podatek Morawieckiego

– Lewica z niepokojem obserwuje, jak pod sztandarem pomocy wprowadza się podatek. I musimy nazwać ten podatek: w Polsce wprowadzany jest podatek Morawieckiego od mediów – mówił Gawkowski na konferencji prasowej w Sejmie.

Przekonywał, że to "podatek Morawieckiego, który ma krok po kroku, ale systematycznie doprowadzić do tego, żeby media były w finansowaniu ograniczone, a kolejny krok to aby te media były od państwa uzależnione".

Wczoraj przez cały dzień trwał protest pod hasłem "Media bez wyboru". Stacje telewizyjne, takie jak TVN24 czy Polsat, nie nadawały na żywo w ogóle. Nie działało również część serwisów internetowych, m.in. Onet i WP.

Akcja protestacyjna części mediów dotyczy projektu ustawy o składce reklamowej. Rządzący przekonują, że zawarte w ustawie rozwiązania miałyby służyć pozyskaniu dodatkowych środków, które posłużą zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Ich źródłem mają być składki od reklamy w internecie oraz mediów tradycyjnych.

Przedstawiciele mediów biorących udział w proteście argumentują, że nowa danina pozbawi ich do 15 proc. przychodów, co może oznaczać ich stopniowy upadek.

