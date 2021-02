Młodzi, wykształceni i z wielkich ośrodków

Co więcej, w ostatnich latach znacząco wzrósł odsetek osób, które deklarują się po lewej stronie sceny polityczno-światopoglądowej. To of kors wspaniała wiadomość, iż pokazuje, że nowe pokolenie jest chętne, aby pokonać patriarchat i wprowadzić sprawiedliwość społeczną oraz powszechną tolerancję i afirmację dla każdej mniejszości.

Marzy nam się taki dzień, kiedy młodzież będzie w 100 proc. lewicowa, a nauka do tej pory wynajdzie tyle płci, iżby każdy miał własną. Wówczas każdy będzie mniejszością i prawa każdego będą wówczas znaczyły tyle samo co prawa każdego innego, ale więcej niż całej reszty razem wziętej. Wychodzi nam tutaj bardzo trudne równanie do rozwiązania, ale nic, tylko się cieszyć na akurat takie problemy.