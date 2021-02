Aktywistka Babcia Kasia do policjantki: Wy k***y jesteście

W grudniu ub. r. Babcia Kasia została zatrzymana przez policję podczas niewielkiego protestu przed kościołem św. Krzyża. Kobieta atakowała policjantów i ich obrażała.

Kobieta ponownie została zatrzymana podczas protestu pod koniec stycznia. Wówczas proaborcyjny Strajk Kobiet protestował pod siedzibą TK.

Wulgarne zachowanie aktywistki

Podczas jednego z ostatnich protestów, Augustyniak znowu obrażała policjantów, a tym razem zachowanie działaczki zarejestrował dziennikarz "Gazety Polskiej".

twitter

Jak widać na nagraniu, aktywistka wyzywa jedną z funkcjonariuszek. – Jesteście po prostu zasranym gównem. Niczym poza tym. Gorzej! Stara ku*** – krzyczy aktywistka do policjantki.

– Za to, co pani powiedziała w stosunku do mnie, powinnam panią zatrzymać, ale nie mam ochoty. Niech pani idzie. Nie chce mi się z panią dyskutować – tłumaczy kobiecie funkcjonariuszka, jednak Augustyniak nie odpuszcza i dalej w wulgarnych słowach obraża policjantkę i innych funkcjonariuszy.

Czytaj też:

Profesor UW o "bestialstwie antyaborcyjnym". Mocne wpisy wykładowcy