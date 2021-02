Ilu nauczycieli zgłosiło się do szczepienia? Nowe dane resortu edukacji

Do czwartku na szczepienia mogą rejestrować się nauczyciele do 65 lat, ze wszystkich szkół i placówek, w tym osoby, które dotąd nie zgłosiły się na szczepienie w I turze, a były do tego uprawnione, a także nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach.

361 tys. nauczycieli zgłoszonych do szczepinia

W poniedziałek MEiN poinformowało, że w kolejnej turze rejestracji dla nauczycieli do szczepienia przeciwko COVID-19 zgłosiło się około 93 tys. osób, w tym blisko 7,6 tys. nauczycieli akademickich. Do tej pory zarówno w I, jak i II etapie do szczepienia zarejestrowanych jest 361 tys. osób.

Nauczyciele chęć zaszczepienia się mogą zgłaszać do dyrektora. Dyrektor wypełnia formularz i przekazuje zgłoszenie do MEiN za pośrednictwem Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej. Następnie zgłoszenie trafia do szpitala węzłowego, który kontaktuje się ze szkołą lub placówką w sprawie wyznaczenia konkretnego terminu szczepienia.

Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelni zgłaszają się do rektora swojej uczelni. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r. MEiN rekomenduje, aby nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, zgłaszał się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni – tej, która jest jego podstawowym miejscem pracy. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mogli zaszczepić się w później.

