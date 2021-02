Ozdoba: KE może tylnymi drzwiami wprowadzić w Polsce homomałżeństwa

Jaki cel ma najnowsza kampania Centrum Życia i Rodziny pt. „W obronie rodziny”?

Paweł Ozdoba: Jest ona związana z Europejską strategią na rzecz równości LGBTQ, która jawi się jako bardzo niebezpieczna, ponieważ wprowadza zapisy, na podstawie których Komisja Europejska będzie mogła narzucić Polsce mechanizm wzajemnego uznawania związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych. Może to prowadzić do wprowadzenia tylnymi drzwiami uznania homomałżenstw w Polsce. My jako Centrum Życia i Rodziny reagujemy już teraz, zwracając uwagę na zapisy strategii, która mówi też o adopcji dzieci przez pary tej samej płci, a także o możliwości zmiany płci przez osoby nieletnie. Domagamy się od premiera jasnej i zdecydowanej reakcji w tej sprawie, aby odpowiedział KE, że Polska tej strategii nie będzie realizować, ponieważ jest ona niezgodna z polskim prawem.

Czy instytucje unijne po raz kolejny wykraczają poza obszar swoich kompetencji?

Oczywiście są pewne obszary prawne, które w świetle traktatów ratyfikowanych przez Polskę, wymagają dostosowania. W świetle tych traktatów sprawy, o których mówi Europejska strategia na rzecz równości LGBTQ nie wchodzą w zakres prawa, które musi być w jakiś sposób ujednolicane.

Czy zatem powinniśmy czuć się bezpieczni?

Teoretycznie tak, ale trzeba wziąć pod uwagę nachalność unijnych urzędników i organizacji reprezentujących agendę homoseksualną w Brukseli. Obawiamy się, że będzie dochodziło do wszelkich prób łamania tego konsensusu. Naciski dyplomatyczne, polityczne i narzucanie siłą – to metody, na które trzeba być przygotowanym. UE po raz kolejny może zagrozić Polsce blokadą finansową, co w teorii jest możliwe, biorąc pod uwagę mechanizm praworządności.

Czy projekt Centrum Życia i Rodziny został zauważony przez polski rząd?

My jako organizacja społeczna alarmujemy i informujemy o pewnych sprawach, które wymagają interwencji polityków i opinii publicznej. W tym momencie zbieramy listy poparcia pod apelem do premiera Mateusza Morawieckiego. Ufamy jednocześnie, że politycy obozu władzy zauważą naszą kampanię, dowiedzą się o niej i w poczuciu odpowiedzialności będą stawać w obronie Rzeczypospolitej, nie pozwalając na narzucenie siłą rozwiązań niezgodnych z polskim prawem.

