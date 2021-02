Wykryto pierwszy przypadek południowo-afrykańskiej mutacji koronawirusa w Polsce

– Oprócz mutacji brytyjskiej koronawirusa odnotowano w Polsce również mutację południowoafrykańską. Wykryło ją laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przypadek z okolic Suwałk – poinformował szef resortu zdrowia.

III fala pandemii

– Patrząc na wyniki, możemy powiedzieć, że 3 fala pandemii jest już w Polsce – powiedział Adam Niedzielski. – Musimy podjąć zaostrzające kroki dotyczące przestrzegania dyscypliny społecznej. To od nas zależy gdzie znajdzie się szczyt III fali pandemii. Nasze zachowanie musi być odpowiedzialne – zaznacza minister.

– Jeżeli popatrzymy na dzisiejsze wyniki dotyczące nowych zakażeń, to ta liczba wynosi blisko 8800 nowych przypadków. To liczba nieco mniejsza niż wczoraj, bo wczoraj przekroczyliśmy tę granicę 9 tysięcy, ale tutaj trzeba porównywać nie z poprzednim dniem, tylko z analogicznym dniem w poprzednim tygodniu. Niestety porównując dzisiejszy wynik z wynikiem piątkowym w ostatnim tygodniu, widzimy że różnica, czyli przyrost nowych zakażeń przekroczył czy osiągnął blisko 2400 nowych przypadków – mówił szef resortu zdrowia.

– Patrząc na ostatnie 2 tygodnie, widzimy bardzo dynamiczny przyrost nowych zakażeń. Średnia tygodniowa przekroczyła w tym tygodniu 6,5 tys. przypadków. W ostatnich tygodniach była na poziomie 5,5 tys. zakażeń dziennie – powiedział Adam Niedzielski.

Jak powiedział, bardzo ważnym parametrem jest parametr zajętych łóżek. Obecnie mamy przeznaczonych na walkę z COVID-19 26 tys. łóżek, łóżek zajętych mamy natomiast 12-13 tys.

Harmonogram szczepień na najbliższe tygodnie

– Do 7 marca chcemy zakończyć szczepienie nauczycieli – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Od 7 marca mają zacząć się szczepienia uzupełniające kadry medycznej. 15 marca mają się rozpocząć szczepienia osób przewlekle chorych. Do tej grupy zalicza się ok. 70 tys. osób. 22 marca planowane jest rozpoczęcie szczepienia służb mundurowych oraz pacjentów między 60. a 65. rokiem życia.

– Terminy są uzależnione od tego, czy producenci szczepionek wywiążą się ze swoich deklaracji. Obecnie mamy odłożone takie liczby szczepionek, aby tych terminów dotrzymać (...). Jednak biorąc pod uwagę doświadczenia trzeba brać pod uwagę sytuacje, które sprawią, że te terminy się przesuną – podkreślił Michał Dworczyk.

– Deklarowana w I kwartale dostawa szczepionek do Polski to ponad 8 mln. Jeżeli producenci wywiążą się ze zobowiązań, zaszczepimy więcej niż 3 mln osób. Różnica pomiędzy deklaracjami pierwszymi producentów a obecnymi to jest 6 mln sztuk szczepionek i niestety ten proces zmian cały czas trwa. – dodał pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Czytaj też:

"Wsparcie będzie kontynuowane". Czarnek o podwyżkach dla uczelni wyższych