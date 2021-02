Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Eh, wszystko przez tych januszy, co zjechały się na weekend w góry. Janusze balowały na Krupówkach w sobotę, przez co zdaniem ekspertów w poniedziałek było więcej zachorowań, a zdaniem innych ekspertów sprowadzi to na ten kraj nową mutację wirusoosoby.

Całe więc szczęście, iż zamknięte są stadiony, ale za to otwarte kina i teatry, przynajmniej będzie co zamknąć, chociaż duże sieci kinowe się wciąż nie otworzyły, bo może uznały, że głupio tak się co chwila otwierać i zamykać. Od tego rozkminiania wszystkich zależności, co przez co i od kiedy znów będzie zamknięte, a co otwarte, to, szczerze mówiąc, już nas głowa boli i jak nie lubimy rządu, tak się nie zdziwimy, kiedy zamkną wszystko, bo serio, nie rozumiemy, jak jeszcze im się chce nad tym wszystkim zastanawiać.