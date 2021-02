Prof. Chwedoruk: Młodzi nie zagłosują już na PiS

Kamila Baranowska: W 2020 r. odsetek młodych Polaków (w wieku od 18 do 24 lat) o poglądach lewicowych wzrósł w stosunku do poprzedniego roku niemal dwukrotnie, osiągając najwyższy poziom w historii badań CBOS, czyli 30 proc. Zaskakują pana profesora te dane?

Prof. Rafał Chwedoruk: Specjalnie nie zaskakują. Protesty związane z werdyktem TK w sprawie aborcji były, jeśli chodzi o zasięg, jednymi z największych, o ile nie największymi protestami w Polsce po roku 1989. Musiały więc zostawić ślad w świadomości społecznej. Na to nałożyła się pandemia, a także sytuacja, w której PiS rządziło pełną kadencję, wygrało w sposób wyraźny całą serię kolejnych wyborów i zaczęło wytracać nimb antyestablishmentowy, który do tej pory towarzyszył głównej partii prawicy. Do tego dochodzi jeszcze coś, co nazywam „efektem prezydenta Matyjaszczyka”.