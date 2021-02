Nietypowa propozycja. Spurek zaprasza ministra na obiad

W ostatnich dniach wpisy europosłanki Sylwii Spurek wywołały niemałe zamieszanie, ze względu na odważne propozycje polityk.

Zakaz reklamy mięsa i nabiału?

W czwartek, Spurek poinformowała we wpisie, że niemiecki Greenpeace wzywa do całkowitego zakazu reklamy mięsa, analogicznego do tytoniu. Europosłanka entuzjastycznie odniosła się do tego kuriozalnego pomysłu, a piątek postanowiła kontynuować temat proponując "Piątkę dla branży roślinnej".

"1. zakaz reklamy mięsa, mleka, jaj; 2. likwidacja funduszy promocji tych produktów; 3. powołanie funduszu promocji weganizmu; 4. od przedszkola zajęcia „klimat i prawa zwierząt”; 5. 0% VAT na zamienniki mięsa, mleka, jaj" – czytamy w propozycji Spurek. Europosłanka zadeklarowała wsparcie merytoryczne i legislacyjne wszystkim parlamentarzystom, którzy popierają te postulaty. "Zróbmy to dla klimatu, praw człowieka i oczywiście dla praw zwierząt!" – zaapelowała.

Obiad z ministrem rolnictwa

Dzisiaj Spurek zwróciła się, po raz kolejny, bezpośrednio do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy.

„Panie Ministrze Puda, weganie i weganki nie żywią się trawą i kamieniami” – napisała posłanka na Twitterze, pokazując talerze pełne apetycznie wyglądających potraw.

twitter

„Zapraszam Pana po pandemii na niedzielny, wegański obiad. Zobaczy Pan, że można jeść i nie szkodzić, że wegańskie jedzenie jest nie tylko etyczne, ale i smaczne” – pisze dalej polityk.

Czytaj też:

Kuriozalny wpis Spurek. "Bronią swojego prawa do schabowego"