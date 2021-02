"Je**ć PiS". Samorządowiec udostępnił skandaliczne zdjęcie

Konrad Krönig udostępnił w niedzielę na Facebooku dwa zdjęcia, na których widać stadion Ruchu. Obiekt należy do miasta. Na murawie ktoś wydeptał wulgarne hasło odnoszące się do Prawa i Sprawiedliwości. Samorządowiec nie widzi jednak niczego złego zarówno w samym napisie, jak i w udostępnianiu go publicznie.

"Skarżysko – moje ukochane miasto!” – napisał Krönig w poście ze zdjęciami. Wpis lokalnego polityka wywołał falę komentarzy mieszkańców. Duża część z nich była pochlebna wobec prezydenta oraz wulgarnego napisu. Pojawiały się również zdania krytyczne od osób oburzonych zachowaniem Kröniga.

O sprawie pisały lokalne media. Portal skarzyskokamienna.naszemiasto.pl informuje, że prezydent miasta należy do przeciwników partii Jarosława Kaczyńskiego.

"Hasło robi w ostatnich miesiącach furorę wśród przeciwników rządzącej partii, do których, co nie jest tajemnicą, należy także prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig" – piszą dziennikarze portalu.

Samorządowiec został po raz pierwszy wybrany na prezydenta Skarżyska-Kamiennej w 2014 roku. Cztery lata później uzyskał reelekcję. W obu kampaniach uzyskał poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej.

Wulgaryzmy coraz powszechniejsze w debacie publicznej

Wulgarne hasło "je**ć PiS" jest coraz częściej używane przez przeciwników ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Niedawno jeden z europosłów Platformy Obywatelskiej podał dalej wpis na Twitterze zawierający ten właśnie wulgaryzm.

Z kolei w grudniu ubiegłego roku posłanka Platformy Jagna Marczułajtis-Walczak zszokowała użytkowników tej platformy udostępniając zdjęcie choinkowej "ozdoby", na której znalazło się osiem gwiazdek, które odnoszą się do tego samego wulgaryzmu, jaki udostępnił prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig.

Czytaj też:

"Jeb*ć biedę, PiS i Konfederację". Andrzej Piaseczny tłumaczy się z wulgarnego zachowaniaCzytaj też:

Skandowali "je**ć PiS". Dziennikarz "GW": Terapia zbiorowa