Szef KPRM z pozytywym testem na COVID-19

"W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19 w najbliższym czasie będę pracował w trybie zdalnym. Przestrzegajmy zasad sanitarnych i szczepmy się!" – apeluje Dworczyk na Twitterze. Polityk jest odpowiedzialny za trwający od końca grudnia program szczepień przeciw COVID-19.

– Mam nadzieję, że odporność zbiorowa, którą stopniowo nabywamy dzięki szczepieniom, doprowadzi do przygaszenia pandemii na tyle, że będziemy mogli otworzyć gospodarkę jak najszerzej; szczepienia i nasza odpowiedzialność to najlepsza droga do jak najszybszego otwarcia gospodarki – oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Koronawirus w Polsce

Mamy 3 890 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – przekazało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (699), pomorskiego (545), podkarpackiego (363), śląskiego (306), dolnośląskiego (254), małopolskiego (234), kujawsko-pomorskiego (217), wielkopolskiego (217), lubuskiego (204), warmińsko-mazurskiego (158), łódzkiego (138), zachodniopomorskiego (111), lubelskiego (101), świętokrzyskiego (85), podlaskiego (79), opolskiego (52).

Jak przekazano, 127 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 1 642 658, z czego 42 188 osób zmarło. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa obecnie 12 868 osób, zaś pod respiratorami jest 1336 pacjentów. Na kwarantannie przebywa 147 208 osób. Do tej pory wyzdrowiało 1 384 373 zakażonych.

