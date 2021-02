Morawiecki i inni przywódcy piszą do szefa RE w sprawie szczepionek. "Nie ma czasu do stracenia"

O liście, wysłanym do Michela przed zaplanowanym w tym tygodniu wideoszczytem UE, poświęconym pandemii COVID-19, poinformowało na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

"Liderzy apelują o zwiększenie dostaw szczepionek i przedstawiają pomysł na przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE” – napisało w tweecie.

Zamieściło też fragment listu. "Nadzwyczajny szczyt UE w tym tygodniu odbywa się we właściwym czasie. Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym wyzwaniem. Pomimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek o wysokiej jakości, trudności produkcyjne nie ustają i prowadzą do poważnych opóźnień. W połączeniu z pojawieniem się nowych mutacji COVID może to zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia” – czytamy w liście Mateusza Morawieckiego, Pedro Sancheza, Mette Frederiksen, Alexandra De Croo i Gitanasa Nausedy.

"Efektywne zarządzanie produkcją szczepień jest naszą ambicją w kontekście międzynarodowej solidarności i szerszego wprowadzenia szczepień do obrotu w krajach partnerskich na świecie. Mamy nadzieję, że KE w tym tygodniu wyśle silny przekaz, że nie ma czasu do stracenia. Jest potrzeba zmiany naszego nastawienia odnośnie tego, jak wspólnie zmierzyć się z tą kwestią" – piszą przywódcy 5 państw członkowskich UE.

W liście podkreślono także potrzebę współpracy z potencjalnymi producentami w Europie, w celu zwiększenia zakresu prac badawczo-rozwojowych oraz wydajności podaży i dostaw.

Wideoszczyt UE rozpocznie się w czwartek i potrwa do piątku.

