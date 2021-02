Komisja Europejska upomina sześć krajów. Na liście m.in. Niemcy

Komisja Europejska wysłała listy z upomnieniem do sześciu krajów członkowskich, w tym Niemiec i Węgier, za zbyt surowe restrykcje dotyczące podróżowania w związku z pandemią koronawirusa – poinformował we wtorek rzecznik KE ds. praworządności Christian Wigand.

– Komisja wysłała listy do sześciu krajów UE: Belgii, Finlandii, Danii, Niemiec, Węgier i Szwecji, wyrażając swoje zaniepokojenie. Kraje te stosują ostrzejsze restrykcje dotyczące przyjazdów lub wyjazdów z ich terytorium, niż zostało to uzgodnione – powiedział Wigand na konferencji prasowej w Brukseli.

– Podkreślamy w tych pismach, że ograniczenia wolnego poruszania się nie mogą być dyskryminujące i muszą być proporcjonalne (do sytuacji – PAP). Wzywamy państwa członkowskie do lepszego dostosowania swoich środków do rekomendacji, które zostały wspólnie uzgodnione – dodał rzecznik, wyrażając nadzieję, że problem zostanie rozwiązany bez konieczności podejmowania przez Komisję kroków prawnych.

Szczepienie zwalnia z kwarantanny

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zakłada ono m.in., że kwarantanny nie będą musiały odbywać osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

– Nie mówimy tutaj o przywracaniu kontroli na przejściu granicznym, tylko, jeżeli będzie punkt kontrolny za przejściem, to musimy okazać takie zaświadczenie, żeby nie trafić na kwarantannę – tłumaczył we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Czytaj też:

