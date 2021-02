Jest wyrok ws. "króla mafii wnuczkowej". Ponad 6 lat więzienia

"Hoss" jest oskarżony o wyłudzenie metodą "na wnuczka" 1,6 mln zł.

We wrześniu 2019 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu nieprawomocnie skazał "Hossa" na 7 lat więzienia za oszustwa dokonane metodą "na wnuczka" w latach 2012-2014. Później Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła go o kolejne przestępstwa dokonane w tym samym czasie na kwotę blisko 1,6 mln złotych.

25 marca 2020 roku poznański Sąd Okręgowy wydał list gończy za Arkadiuszem Ł. po tym, jak policja poinformowała, iż nie zastała go pod wskazanym adresem, gdzie miał przebywać. "Hoss" został zatrzymany 10 kwietnia w Warszawie przez poznańskich policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych, czyli tzw. Łowców Głów.

W maju ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpatrywał zażalenie obrońców "Hossa" na stosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd uznał, że jeśli do 29 maja zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 500 tys. zł, to będzie zastosowany dozór policyjny, związany z obowiązkiem zgłaszania się oskarżonego trzy razy w tygodniu, oraz dodatkowo zakaz opuszczania Poznania. Poręczenie majątkowe zostało wpłacone, tym samym "Hoss" opuścił areszt. Trafił do niego z powrotem po czterech dniach.

