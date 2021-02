Kaleta: To próba anarchizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie, uznając zażalenie prokuratury za "bezzasadne".

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Senastian Kaleta. Polityk przypomniał, że sędzia Tuleya został pozbawiony immunitetu orzeczeniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

"Orzeczenie Sądu Apelacyjnego należy oceniać w kategorii kolejnej próby anarchizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości przez niektórych sędziów podważających porządek konstytucyjny RP" – ocenił Sebastian Kaleta.

twitter



Sąd: Tuleya jest sędzią i wciąż ma immunitet

Przypomnijmy, że 18 listopada ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w trzyosobowym składzie rozpoznając zażalenie prokuratury na czerwcową decyzję tej samej izby, postanowiła uchylić immunitet sędziemu Igorowi Tulei. Sam zainteresowany nie stawił się wówczas na posiedzeniu. Sędzia twierdzi, że Izba Dyscyplinarna jest nielegalna i zapowiedział, że nie ma zamiaru stosować się do jej orzeczenia. Wkrótce po uchyleniu immunitetu Tuleya w prowadzonej przez siebie sprawie zadał pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawiesił postępowanie. Postawienie to zostało zaskarżone przez prokuraturę, która oceniła, że wydał je sędzia nieuprawniony do orzekania.



Sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie, który zażalenie prokuratury uznał za bezzasadne. Wskazując, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu artykułu 45 ustęp 1 Konstytucji RP, a co za tym idzie nie mogła sędziego poznawić immunitetu, sąd podkreślił, że "Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania. Jak wskazano, był on zatem uprawniony do wydania postanowienia.

Czytaj też:

"Wciąż ma immunitet". Jest decyzja Sądu Apelacyjnego ws. Igora TuleiCzytaj też:

Kaleta o sprawie Tomasza Komendy: Gdyby nie reforma prokuratury to pewnie dalej byłby w więzieniu